Игра на одевание:
специальный проект Esentai Mall x BURO. в честь запуска приложения Esentai

Прошедший год можно назвать годом технологий – апгрейд произошел в каждой сфере. Особенно сильно изменился процесс шопинга: онлайн-покупки не только выручили нас в период строгого карантина, но и стали отдушиной и новым видом досуга. Благодаря диджитализации, шопинг теперь – это не только онлайн-доставка, но и множество бонусов, процесс получения которых сравним с увлекательной игрой. Именно так можно описать новое приложение Esentai, через которое можно легко и удобно совершать покупки, не выходя из дома. Для этого на онлайн-витрине нужно выбрать понравившийся товар, отложить его в папку «Избранное», а затем оформить покупку через консультантов Personal Shopping Service. Кроме того, можно получать кешбэк в размере 3% от суммы чека и использовать его при оплате последующих покупок.

В честь запуска приложения Esentai мы решили поговорить с тремя известными девушками об их отношении к покупкам, скидкам и шопингу как досугу.

Среди тех, кто планирует присоединиться к программе лояльности Esentai, разыгрываются три годовых абонемента в Esentai Fit&Spa.

Что нужно сделать?

Пройти по ссылке и оставить свои контактные данные для участия в розыгрыше.

- Скачать приложение Esentai.

– Ждать итогов в нашем Instagram-аккаунте 11 января (победители будут выбраны рандомайзером).

Удачи!

Анна Клещенко
Райхана Мухлис
Индира Габбасова

Скачайте приложение Esentai и участвуйте в розыгрыше годовых абонементов в Esentai Fit&Spa

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Одежда
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Анна Клещенко, блогер

Для меня шопинг – это процесс взаимодействия воображения и тактильных чувств. Интересно, когда ты представляешь, как та или иная вещь будет на тебе сидеть, как ты будешь в ней себя ощущать. Я предпочитаю онлайн-шопинг. Кстати, иногда именно бонусы и специальные предложения влияют на моё стремление купить вещь. Поэтому я выбираю приложение Esentai, которое экономит моё время и помогает найти интересные предложения.

Скачайте приложение Esentai и участвуйте в розыгрыше годовых абонементов в Esentai Fit&Spa

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Одежда
Cashback:
0 T
Индира Габбасова, блогер

Шопинг для меня – это развлечение, антидепрессант, хобби и даже немного творчество. Важен весь процесс, начиная с планирования покупки и составления образов "в голове", заканчивая моментом, когда ты протягиваешь карту на кассе. Воспринимаю это больше как развлечение, так как смена образа иногда помогает поднять самооценку, скрасить определенные моменты в жизни и просто занять время. А еще всегда приятно, когда бренд или магазин демонстрирует свою лояльность. В мобильном приложении Esentai, например, можно отслеживать бонусы – это очень удобно.

Скачайте приложение Esentai и участвуйте в розыгрыше годовых абонементов в Esentai Fit&Spa

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Одежда
Cashback:
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Райхана Мухлис, певица

Люблю модную одежду, это часть моей жизни и профессии. Шопинг для меня стал необходимостью, но также остался хобби и своеобразной терапией. Обожаю ходить по магазинам одна. Прячу телефон в сумку и не спеша осматриваю все вешалки и полки, получая удовольствие от того, что перебираю одежду, составляю образы. Мне больше нравится живой шопинг, сам процесс превращается в ритуал – выбор, примерка, результат. Но и без онлайн-шопинга сейчас невозможно – это быстро, удобно, покупки можно совершать даже в такси.

Скачайте приложение Esentai и участвуйте в розыгрыше годовых абонементов в Esentai Fit&Spa