Игра на одевание:

специальный проект Esentai Mall x BURO. в честь запуска приложения Esentai

Прошедший год можно назвать годом технологий – апгрейд произошел в каждой сфере. Особенно сильно изменился процесс шопинга: онлайн-покупки не только выручили нас в период строгого карантина, но и стали отдушиной и новым видом досуга. Благодаря диджитализации, шопинг теперь – это не только онлайн-доставка, но и множество бонусов, процесс получения которых сравним с увлекательной игрой. Именно так можно описать новое приложение Esentai, через которое можно легко и удобно совершать покупки, не выходя из дома. Для этого на онлайн-витрине нужно выбрать понравившийся товар, отложить его в папку «Избранное», а затем оформить покупку через консультантов Personal Shopping Service. Кроме того, можно получать кешбэк в размере 3% от суммы чека и использовать его при оплате последующих покупок.

В честь запуска приложения Esentai мы решили поговорить с тремя известными девушками об их отношении к покупкам, скидкам и шопингу как досугу.

Среди тех, кто планирует присоединиться к программе лояльности Esentai, разыгрываются три годовых абонемента в Esentai Fit&Spa.

Что нужно сделать?

– Пройти по ссылке и оставить свои контактные данные для участия в розыгрыше.

- Скачать приложение Esentai.

– Ждать итогов в нашем Instagram-аккаунте 11 января (победители будут выбраны рандомайзером).

Удачи!